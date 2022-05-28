У TikTok з'являються ігри, платформа вже тестує нову функцію

Платформа TikTok зараз тестує можливість додати мініігри у свій додаток. Вони стануть частиною всього сервісу. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Додаток TikTok тестує ігри, а перші випробування розпочались у В'єтнамі.

І ще: Що таке VPN і чому ним варто користуватись: пояснення від Кіберполіції

Reuters посилається на анонімні джерела та повідомляє, що платформа TikTok у третьому кварталі року планує розширити своє тестування й на інші регіони Південно-Східної Азії.

До того ж варто очікувати, що мініігри є лише першим етапом, а загальні плани TikTok щодо ігор з часом вийдуть за ці межі.

Цікаво, що TikTok вже мав спроби потрапити у світ відеоігор. Вже є кілька доступних в США ігор. Також компанія володіє двома видавцями відеоігор: Pixmain і Nuverse.

До теми: Anonymous оприлюднили дані російських хакерів