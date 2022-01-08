У TikTok показали властивості сонцезахисного крему, про які ви й не здогадувалися

Здавалося б, що для сонцезахисного крему зараз не сезон, проте його можна використовувати не лише за прямим призначенням. У мережі показали несподіваний домашній лайфхак, як ще можна застосувати цей засіб.

Так, кмітлива матуся показала у TikTok, як крем від сонця допомагає легко зняти липкі наклейки та очистити різні поверхні.

І ще: Корисні лайфхаки, як використовувати оцет та соду у побуті

У складі таких кремів зазвичай є олії, за допомогою яких можна, наприклад, зняти цінник, що приклеєний до подарунка. Таким чином, можна боротися з наклейками або іншими набридливими етикетками, які "намертво" сидять на предметах.

На відео жінка показала, що просто наносить сонцезахисний крем поверх етикетки зі штрих-кодом. Ймовірно, потрібно якийсь час почекати, після чого етикетку можна буде легко зняти. Після цього потрібно лише протерти поверхню від залишків крему та липкого клею.

Читайте також: Як очистити салон машини від шерсті тварин: проста хитрість для водіїв