Найдовший та найтриваліший розряди: метеорологи зафіксували дві рекордні блискавки

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) зареєструвала рекордні за тривалістю та протяжністю блискавки. Обидві блискавки було зафіксовано ще у 2020 році.

Як йдеться у повідомленні пресслужби ВМО, найбільша за довжиною блискавка зафіксована 29 квітня 2020 над південним узбережжям США, вона простяглася на 768 кілометрів. Це майже на 60 км перевищує попередній рекорд – блискавку у Бразилії 31 жовтня 2018 року.

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Найтривалішу блискавку помітили у районі кордону Уругваю та Аргентини 18 червня 2020 року, вона освітила небо на 17,102 секунди. До цього рекордним вважався показник 16,73 секунди, який був зареєстрований в Аргентині під час грози 4 березня 2019 року.

WMO has verified 2 new world records for lightning in notorious #megaflash hotspots



Longest distance single flash of 768 km (477.2 miles) across southern #USA on 29.4.2020



Greatest duration of 17.102 seconds over #Uruguay and northern #Argentina on 18.6.2020@NOAA pic.twitter.com/ijPXXue0bD — World Meteorological Organization (@WMO) February 1, 2022

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