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Ілон Маск уточнив дату виходу пікапа Tesla

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Пікап від Tesla побачить світ у листопаді - фото 1
Пікап від Tesla побачить світ у листопаді

Уже кілька місяців покупці чекають від Tesla конкретики, пов'язаної з виходом одного з найпопулярніших класів автомобілів – пікапів. На презентації автомобіля Model Y Ілон Маск підтвердив, що робота над такою моделлю ведеться, а нещодавно у Twitter він розкрив передбачувану дату презентації.

Усе, що було відомо про пікап Tesla, – лише концептуальна фотографія, опублікована главою компанії.

І ще: Tesla vs Porsche: у мережі показали на відео змагання електрокарів

Під час переписки в Twitter один з користувачів запитав у Ілона Маска, чи є шанси побачити презентацію пікапа до кінця жовтня. Винахідник відповів коротко:

Швидше за все, в листопаді.

Ілон Маск уточнив дату виходу пікапа Tesla - фото 353658

Довіряти такій заяві глави Tesla беззастережно не варто. Компанія частенько зриває анонси нових продуктів. Наприклад, функція Enhanced Summon, що припускає автоматичний виїзд автомобіля з парковки, повинна була з'явитися ще в листопаді минулого року. Через 10 місяців про обіцяне розширення функціональності немає ні слова.

У разі, якщо анонс пікапа відбудеться у листопаді 2019 року, на його серійний запуск у компанії піде не менше двох років, а отже придбати новинку покупці зможуть не раніше 2021-2022 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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