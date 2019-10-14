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У Tesla виявили серйозні проблеми з пам'яттю: ремонт обійдеться дорого
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Коли Ілон Маск назвав електрокари Tesla комп'ютерами на колесах, він мав рацію, адже в них дійсно багато складних електронних компонентів, які можуть виходити з ладу. Власне нещодавно стало відомо, що у деяких автомобілів компанії виникли проблеми з пам'яттю.
Електромобілі Tesla популярні серед американських айтішників, тому не дивно, що саме вони звернули увагу на проблеми з флеш-пам'яттю eMMC, яка використовується в основному електронному модулі електрокара.
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Твердотільний накопичувач потрібен для того, щоб записувати службову інформацію про роботу різних бортових систем у спеціальний файл журналу подій. Однак постійний перезапис призводить до зносу та виходу з ладу eMMC. Флеш-пам'ять зазвичай розрахована на кілька десятків тисяч циклів запису, після чого накопичувач починає працювати зі збоями та врешті-решт відмовляє.
Вихід з ладу основного електронного модуля призводить до того, що електромобіль просто зупиняється. Блок версії MCUv1 ставився в Tesla Model S і Model X до 2018 року, після чого був замінений на блок MCUv2 з більш довговічною флеш-пам'яттю. Проблеми з пам'яттю з'явилися відтоді, відколи в результаті модернізації електронних систем електрокара файл журналу поступово виріс з 300 мегабайтів до одного гігабайта.
У Tesla немає іншого виходу усунути проблему, крім як замінити модуль, вартість якого в США становить 1800 доларів. Зрозуміло, в разі закінчення гарантійного терміну ці витрати лягають на плечі власника.
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