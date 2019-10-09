У Tesla виявили масові несправності з батареєю

Всупереч елітному статусу, екологічності та інноваціям, електромобілі Tesla останнім часом часто піддаються критиці за зауваження щодо безпеки, програмного забезпечення, спірного автопілота та інших дефектів.

Новий звіт від Reuters припускає, що у Tesla скоро будуть серйозні проблеми через виявлений брак з батареєю. Згідно з даними агентства, Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розгляне "петицію про несправності", в якій йдеться про те, що Tesla була поінформована про дефект батареї приблизно у двох тисячах електромобілів моделей S і X.

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Замість того, щоб відкликати батареї і понести витрати, пов'язані із заміною або ремонтом, автовиробник просто випустив травневе оновлення програмного забезпечення для бортового комп'ютера, яке торкнулося можливості управління батареями електромобілів, що опинилися в зоні ризику.

Хоча це оновлення якоюсь мірою і запобігло появі дефекту, за фактом воно просто знизило продуктивність електромобіля, щоб уникнути перегріву і можливих пожеж. Однак оновлення ПЗ не вирішило основну проблему. Петиція стверджує, що Tesla пішла простим шляхом, дозволяючи своїм клієнтам "їздити на бомбі уповільненої дії".

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