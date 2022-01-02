У Tesla виявили нову проблему: в електромобілів "ржавіє" пластик

В електрокарів Tesla періодично виникають проблеми різного ступеня тяжкості – в автомобілів спалахують акумулятори, нові машини з салонів надходять з дефектами кузовних панелей, а проводку активно знищують щури. Цього разу власники зіштовхнулися з іншою проблемою – електрокари почали іржавіти.

Попри те, що в основному Tesla збирають із пластику й алюмінію, на бамперах та в підкапотному просторі все одно з'являються іржаві ділянки. Про це пише видання Autoevolution.

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Першим із цією проблемою зіткнувся власник Tesla Model S ще у 2016 році. Він виявив іржу на передньому бампері автомобіля. Виявилося, що на пластиковому елементі з'явилася корозія через те, що у конструкції були незахищені сталеві елементи. Тоді навіть сервісний центр Tesla визнав проблему.

Тільки за 2016 рік було виявлено ще 10 аналогічних ситуацій, коли через сталевий підсилювач бампера на весь елемент поширювалася іржа. Однак, судячи з усього, в компанії досі не вирішили цю проблему – користувачі продовжують скаржитися на Tesla, що іржавіють.

На початку листопада Tesla оголосила кампанію, під яку потрапили 2 791 електрокар. Йшлося про седани Model 3 і кросовери Model Y. У всіх автомобілів виявили проблему з підвіскою. Через ослаблені болти поперечна тяга підвіски переднього лівого крила могла мимовільно від'єднатися під час руху.

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