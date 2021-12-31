Дивіться найнебезпечніші моменти з Нюрбургрингу

У мережі опублікували ролик із добіркою найнебезпечніших ситуацій, що відбулися на Нюрбургрингу цього року. У відео потрапили найагресивніші водії, ризиковані обгони, аварії, а також ті, хто ігнорує жовті прапори та попередження про небезпечну ситуацію на треку.

При цьому в ролику зібрані як небезпечні ситуації з відкритих трек-днів, так і ті, що сталися під час перегонів, включаючи 24-годинні марафони. Дивіться відео разом з Радіо MAXIMUM!

Це цікаво: Віртуоз за кермом: дивіться, як водію вдалося оминути падаюче дерево

У ролику можна побачити небезпечні обгони по узбіччі, водії, які підрізають інших, ігнорують попередження про аварії та ледь не збивають маршалів, і навіть ті, хто навмисно не пропускає швидші автомобілі. Ризиковані маневри найчастіше призводять до серйозних аварій, які теж можна побачити в цьому відео.

Раніше також з'явився ролик із найдивнішими автомобілями, які проїхали Нюрбургринг у 2021 році. Серед них: трицикл, мотоцикл з коляскою, Lada Niva і навіть Volvo, на даху якої сидів птах у клітці.

Читайте також: Чому літні шини не підходять для зими: курйозне відео підкорює мережу