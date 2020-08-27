У Tesla виявили новий глюк: він дозволяє керувати чужими автомобілями

Низка власників автомобілів Tesla з різних країн поскаржилися на черговий дивний збій в офіційному додатку марки. У ньому почали з'являтися чужі електромобілі – іноді відразу по кілька штук.

Про перший подібний випадок стало відомо ще у квітні цього року. Тоді мешканець американського Сіетла розповів InsideEVs, що несподівано побачив в додатку свою Model 3, "затоталену" (не піддається відновленню) ще в листопаді 2019 року. Додаток дозволив користувачеві керувати загадковою "Теслою", яка рухалася по одній з доріг України.

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Деякий час по тому про аналогічні дивацтва розповіли ще двоє власників Tesla. Перший з них, який живе в Китаї, раптово втратив доступ до свого електрокара через додаток, який замість нього почав показувати п'ять чужих машин невідомих власників з Європи. Дистанційний доступ до автомобілів так само був повністю відкритий.

У фірмових додатках з'являються авто інших власників

Про третій подібний "глюк" розповів мешканець Великобританії. В середині березня він купив Model 3 в лізинг, а в кінці місяця вона раптом зникла з програми на його смартфоні. У Tesla йому сказали, що справа може бути в невеликому збої, який самоусунеться протягом декількох днів. Однак цього не сталося. Пізніше виявилося, що Model 3 з'явилася в додатку іншого британця, який працює в тій же компанії, але в іншому офісі. У списку доступних автомобілів вона приєдналася до його власної "Тесли".

Американська компанія поки не давала коментарів з приводу збою. Можливо, він пов'язаний з серверами Tesla і помилковою передачею даних між ними.

Це не перший збій додатка Tesla, котрий завдав клопотів власникам американських електрокарів. Рік тому користувачі скаржилися на помилку, через яку Tesla блокує двері і не пускає нікого всередину.

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