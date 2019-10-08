Aston Martin презентували свій найдорожчий автомобіль

Компанія Aston Martin представила унікальний DBS GT Zagato, який стане частиною колекції з 19 автомобілів, присвяченій сторіччю італійського кузовного ательє.

Купе отримало яскраво-червоний колір кузова, декор зі справжнього золота, "динамічні" грати радіатора і повністю карбоновий дах. Ціна машини – 6 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Aston Martin DBS GT Zagato побудований на базі найшвидшої серійної моделі британської марки – купе DBS Superleggera. Від машини-донора автомобіль відрізняється дахом з цільного шматка вуглепластику і гратами радіатора з рухомими "лусочками" з анодованого металу.

У салоні – чорно-червона колірна гамма, сидіння з оббивкою з утепленої шкіри, карбонові деталі з плетінням "атласний твіл". Центральний тунель, виконаний у вигляді сідла, можна прикрасити надрукованим вуглепластиком, алюмінієм або методом вакуумного напилення нанести на нього тонкий шар золота. На замовлення клієнта, використовуючи адитивні технології, Aston Martin готовий виготовити деталь з будь-якою фактурою і з будь-якого матеріалу.

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