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Aston Martin презентували свій найдорожчий автомобіль

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DBS GT Zagato - фото 1
DBS GT Zagato / slashgear

Компанія Aston Martin представила унікальний DBS GT Zagato, який стане частиною колекції з 19 автомобілів, присвяченій сторіччю італійського кузовного ательє.

Купе отримало яскраво-червоний колір кузова, декор зі справжнього золота, "динамічні" грати радіатора і повністю карбоновий дах. Ціна машини – 6 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Aston Martin DBS GT Zagato побудований на базі найшвидшої серійної моделі британської марки – купе DBS Superleggera. Від машини-донора автомобіль відрізняється дахом з цільного шматка вуглепластику і гратами радіатора з рухомими "лусочками" з анодованого металу.

Aston Martin DBS GT Zagato - фото 360139

Aston Martin DBS GT Zagato - фото 360140

У салоні – чорно-червона колірна гамма, сидіння з оббивкою з утепленої шкіри, карбонові деталі з плетінням "атласний твіл". Центральний тунель, виконаний у вигляді сідла, можна прикрасити надрукованим вуглепластиком, алюмінієм або методом вакуумного напилення нанести на нього тонкий шар золота. На замовлення клієнта, використовуючи адитивні технології, Aston Martin готовий виготовити деталь з будь-якою фактурою і з будь-якого матеріалу.

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Джерело: slashgear
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