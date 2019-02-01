У Tesla розповіли, коли з'явиться кросовер Model Y

Кросовер Tesla Model Y, про який ми чуємо від Ілона Маска уже з 2015 року, надійде у виробництво до кінця 2020 року. Терміни запуску моделі зазначені у листі, який отримали акціонери компанії Tesla.

Автовиробник Tesla заявив, що у 2019 році він почне виробництво устаткування для Model Y. І на відміну від інших електромобілів компанії, модель Y, швидше за все, буде вироблятися на величезному заводі у Неваді.

І ще: Volkswagen представила унікальний електричний баггі

Ілон Маск налаштований оптимістично щодо Model Y. Він передбачив, що обсяг продажів автомобіля буде більший, ніж у седана Model 3.

Завод Tesla у Неваді

Tesla також прогнозує, що вартість виробничої лінії Model Y повинна бути істотно нижчою, ніж виробничої лінії Model 3 у Фремонт, штат Каліфорнія, тому що вона буде побудована на тій же платформі і розділить близько 75% її компонентів з Model 3.

"Цей рік повинен бути по-справжньому захоплюючим для Tesla. Model 3 стане глобальним продуктом, рентабельність нашого бізнесу повинна стати позитивною, наша нова Gigafactory Shanghai повинна почати виробництво автомобілів, і ми почнемо підготовку для виробництва моделі Y", – йдеться в листі для акціонерів.

Читайте також: Представлено оновлений Nissan Micra: що змінилося у компактному авто?