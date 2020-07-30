У Tesla планують створити бюджетний електрокар

Електромобілі Tesla позиціонують як преміальні авто, тому ціна завантаженого опціями примірника на рівні 100 000 доларів – не рідкість. Але незабаром може з'явитися дешевий EV.

Ілон Маск спантеличений високими цінами на електромобілі Tesla. Він вважає, що компанії важко домогтися своїх цілей через високу вартість продукції, що випускається. Тому ціни мають бути набагато нижчими.

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На тлі цього виробник постійно знижує вартість електрокарів. На цей час найбільш доступною пропозицією є базова Tesla Model 3 з ціною близько $ 38 000. Але навіть це на думку Маска багато, якщо мова йде про по-справжньому масові електромобілі. У зв'язку з цим глава Tesla вже ділився міркуваннями про доступний компактний хетчбек для європейського ринку, виробництво якого можна налагодити на німецькому заводі Tesla. Його будівництво вже розпочалося.

Говорити про терміни появи бюджетного електромобіля Tesla поки рано. Спершу компанія планує відправити у виробництво пікап Cybertruck (не раніше 2022 року) і нове покоління Roadster (приблизно 2023 рік).

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