У Tesla після прошивки з'явилася гра нарди і покращений автопілот

Tesla розширила свою бібліотеку автомобільних ігор з моменту випуску ювілейної версії прошивки 10.0 у вересні 2019 року. А різдвяне оновлення для електромобілів додало ще дві гри для дозвілля за кермом: нарди і Stardew Valley. Свіже оновлення анонсував Ілон Маск на своїй сторінці в Twitter.

Якщо з нардами все зрозуміло, то Stardew Valley – це розслаблююча гра у "8-бітному стилі", що з'явилася в продажу у 2016 році і завоювала величезну популярність у гравців за неповторний стиль і приємний геймплей. Проєкт був створений за мотивами серіалу Lost.

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Tesla holiday software update has FSD sneak preview, Stardew Valley, Lost Backgammon & a few other things — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2019

Крім ігор святкова прошивка надала власникам Tesla Model 3 демонстраційну версію технології повністю автономного водіння. Ілон Маск не сказав додаткових подробиць, але обіцяє, що повноцінна технологія поліпшеного автопілота з'явиться в наступному великому оновленні до кінця 2019 року.

Власникам Tesla Model 3 доведеться доплатити 7000 доларів за встановлення прошивки з повноцінним автопілотом. Офіційний сайт Tesla повідомляє, що електромобілі компанії, оснащені цією функцією, отримають можливість розпізнавати світлофори і сигнали зупинки та коректно реагувати на них.

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