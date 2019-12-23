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У Tesla після прошивки з'явилася гра нарди і покращений автопілот

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У Tesla після прошивки з'явилася гра нарди і покращений автопілот - фото 1

Tesla розширила свою бібліотеку автомобільних ігор з моменту випуску ювілейної версії прошивки 10.0 у вересні 2019 року. А різдвяне оновлення для електромобілів додало ще дві гри для дозвілля за кермом: нарди і Stardew Valley. Свіже оновлення анонсував Ілон Маск на своїй сторінці в Twitter.

Якщо з нардами все зрозуміло, то Stardew Valley – це розслаблююча гра у "8-бітному стилі", що з'явилася в продажу у 2016 році і завоювала величезну популярність у гравців за неповторний стиль і приємний геймплей. Проєкт був створений за мотивами серіалу Lost.

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Крім ігор святкова прошивка надала власникам Tesla Model 3 демонстраційну версію технології повністю автономного водіння. Ілон Маск не сказав додаткових подробиць, але обіцяє, що повноцінна технологія поліпшеного автопілота з'явиться в наступному великому оновленні до кінця 2019 року.

Власникам Tesla Model 3 доведеться доплатити 7000 доларів за встановлення прошивки з повноцінним автопілотом. Офіційний сайт Tesla повідомляє, що електромобілі компанії, оснащені цією функцією, отримають можливість розпізнавати світлофори і сигнали зупинки та коректно реагувати на них.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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