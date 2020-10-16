Tesla представила оновлену Model 3: покращені характеристики та дизайн

Tesla офіційно представила оновлену версію свого найпопулярнішого електрокара – Model 3. Видання 2021 року отримало змінений інтер'єр і екстер'єр, а також покращені технічні характеристики. Зокрема, виробник збільшив запас ходу.

З Model 3 2021 прибрали хромовані деталі, як раніше зробили з Model Y, багажник отримав електропривід, вікна – подвійний склопакет, кермо оснастили функцією підігріву, повернулися дзеркала з автоматичним затемненням, оновився дизайн 18- і 19-дюймових коліс, а також з'явилася можливість встановити 20-дюймові колеса. Крім того, електрокар оснастили новою центральною консоллю.

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Оновлена ​​версія Tesla Model 3 у модифікації Performance тепер розганяється з 0 до 100 км/год за 3,1 секунди – на 0,1 секунди швидше, ніж раніше. Запас ходу цієї моделі збільшили з 468 до 488 км. Tesla Model 3 Standard Range Plus тепер здатна проїхати на одному заряді 423 км замість 402 км, а Tesla Model 3 Long Range Dual Motors – 588 км замість 520 км.

Ціна Tesla Model 3 2021 за базову модифікацію стартує з $ 37 990 без урахування можливих знижок.

Крім того, Tesla без зайвих анонсів злегка поліпшила характеристики кросовера Model Y. Модифікація Performance тепер здатна проїхати 488 км замість 468 км, а Long Range Dual Motor – 523 км замість 508 км. При цьому на ціні електрокара це ніяк не позначилося.

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