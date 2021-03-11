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У Tesla Cybertruck з'явився новий конкурент: як він виглядає
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Каліфорнійський стартап Canoo, заснований вихідцями з BMW під випуск електромобілів особливого призначення (purpose-built electric vehicles, PEV), представив батарейний пікап. Прем'єра моделі, початок поставок якої заплановано на 2023 рік, відбулася в рамках заходу Virtual Media Day.
Безіменний пікап, як і пасажирський шатл LV (Lifestyle Vehicle) разом з фургоном MPDV (Multi-Purpose Delivery Vehicle) для служб доставки, базується на платформі-скейтборді, яку Canoo розробив своїми силами.
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Автомобіль оснащуватимуть одним або двома електромоторами, причому в останньому випадку сумарна потужність установки складе 608 кінських сил і 746 Нм крутного моменту. Дальність ходу за сьогоднішніми мірками скромна – 320 з невеликим кілометрів.
Canoo позиціонує "безкапотник" як автомобіль для подорожей, виїздів на природу і, звичайно ж, як "робочу конячку". І для цього в ньому передбачили кілька цікавих рішень. Наприклад, вантажний майданчик можна збільшити за допомогою висувної секції – і тоді туди помістяться фанерні листи довжиною до 2,4 метра. Причому на торцях з метою безпеки є окремі стоп-сигнали, а на рухомій частині кузова – кріплення для номера. Передній багажник пікапа обладнаний столиком з розетками, а також додаткові робочі поверхні з "легким доступом до точок відбору енергії", утворюють відкидні борти.
Прихована підніжка з лівого борту забезпечує легкий доступ до багажника. Під нею – багатофункціональний відсік. Його можна використовувати для зберігання аптечки, ноутбука або невеликого холодильника з напоями та закусками. Також у списку оснащення є спеціальні роздільники для вантажу та додаткове освітлення по периметру платформи, а опціонально для пікапа можна замовити багажник на дах. Нарешті, електрокар уже спочатку пристосований під установку намету.
У довжину пікап Canoo досягає 4677 міліметрів у базовому варіанті або 5400 з висунутою секцією вантажної платформи. Колісна база – 2850 міліметрів, на 40 міліметрів коротшим, ніж у Tesla Model Y. Заявлена вантажопідйомність – 816 кілограмів. Накладки на пороги та колісні арки електрокара виготовлені з пластику, а передній і задній бампери відрізняються інтегрованими буксирувальними вушками та захисними металевими пластинами.
Ціну пікапа в Canoo поки не розкривають. Однак попередні замовлення збираються приймати уже в другому кварталі цього року. Поставки заплановані на 2023 рік. Тим часом у цьому сегменті вже присутні Tesla Cybertruck, Rivian R1T, Bollinger B2 і Lordstown Endurance.
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