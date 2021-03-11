39-річну Alpina продають за ціною новенької BMW 4 серії

Янгтаймери, тобто переважно європейські автомобілі родом з 1970-1990-х, набирають популярність і з кожним роком стають тільки дорожчими. Особливо колекціонери цінують рідкісні моделі, випущені обмеженим тиражем.

Наприклад, ця карбюраторна Alpina C1 2.3, за яку просять 49 950 євро. Стільки ж коштує повнопривідна BMW 420d xDrive M Sport Pro.

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Купе Aplina C1 2.3 – BMW 323i (E21) з допрацьованим двигуном, дещо зміненою зовнішністю і салоном. І за деякими даними, всього компанія з Бухлое побудувала 35 таких автомобілів (у вигляді кіт-комплектів і вже готових).

Під капотом дводверки стоїть рядна "шістка" M20B23 об'ємом 2,3 літра, яка, на відміну від заводського варіанту, забезпечена поршнями Mahle, новими випуском і системою запалювання, а також системою мастила з сухим картером. Тяга на задні колеса йде через п'ятиступеневу "механіку" зі зближеними передавальними числами та диференціал підвищеного тертя.

Після втручання фахівців Alpina мотор видає 170 кінських сил і 210 Нм крутного моменту, тоді як звичайна "трійка" мала у своєму розпорядженні 141 силу та 190 Нм. Зрозуміло, C1 швидший за оригінал: розгін до "сотні" у машини займає 7,9 секунди, а максимальна швидкість складає 208 кілометрів на годину (було 8,7 і 200 відповідно).

Під нарощену динаміку перекроєні й гальма, тому на всіх колесах у C1 2.3 стоять подвійні вентильовані диски. Важливий момент: виставлений на продаж автомобіль обладнаний карбюраторною системою впорскування VGS Motorsport, і таких "Альпін" у світі налічується всього декілька штук.

У салоні тим часом встановлено кермо Momo, важіль коробки передач з дерев'яним наконечником, альпінівські прилади, крісла Recaro і каркас безпеки. Зовні Aplina C1 2.3 виділяється характерним переднім спойлером, накладкою на кришці багажника та 16-дюймовими багатоспицевими колесами.

Пробіг цього примірника становить 57 тисяч кілометрів, а ціна – 49 950 євро. У цю вартість входить і нова "четвірка" (G22), і седан 3 серії (G20) з шестициліндровим двигуном.

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