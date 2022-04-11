У Тернополі демонтували пам'ятник Пушкіну, а у Мукачеві – радянський танк

В українських містах продовжують нещадно прощатися з росіянськими пам'ятками, які не стосуються України. На цей раз у Тернополі та Мукачеві стало на два пам'ятники менше.

У Києві пропонують перейменувати станції метро, у Львові – вулиці, а у Тернополі та Мукачево вже демонтували пам'ятники російської спадщини.

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"Все російське потрібно демонтувати. В тому числі пам'ятник російському письменнику", – написав мер Тернополя Сергій Надал.

А Міськрада міста Мукачево повідомляє, що демонтували пам'ятник радянському танку, який був встановлений у 1969 році. Насправді цей танк не мав жодного зв'язку з Другою світовою війною.

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