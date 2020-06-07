У Telegram з'явилася колекція гіфок і можливість редагувати відео

Розробники месенджера Telegram випустили для нього велике оновлення, яке додало можливість редагувати завантажуване відео і користуватися базою GIF-зображень. Ця інформація з'явилася в блозі компанії.

Для обробки відео доступні стандартні засоби фоторедактора Telegram, а також автоматичне поліпшення якості зображення. Також тепер і на фото, і на відео можна ставити анімовані стікери. У користувачів Android з'явилися нові функції у відеоплеєрі.

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У вкладці GIF-зображень з'явився розділ "Популярне", також вибрати і відправити гіфку можна буде після введення емодзі – месенджер сам видасть можливі зображення для реакції. Зміни також торкнулися папок з чатами. Процес сортування став помітно простішим.

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