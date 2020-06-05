Експерти назвали найпопулярніший браузер 2020 року

Усім відомий Google Chrome домінує на ринку браузерів у 2020 році. А як щодо інших браузерів?

Згідно з новим звітом, Google Chrome лідирує на ринку браузерів в цьому році.

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Chrome був найпопулярнішим браузером всі 5 місяців 2020 року. Це призвело до того, що зараз браузер займає 69,8% частки ринку.

Браузеру Chrome зовсім трохи не вистачило до рекорду браузера Internet Explorer від Microsoft. У 2008 році Internet Explorer зайняв 70% частки ринку. До речі, новий браузер Microsoft Edge також продемонстрував непогану тенденцію. Очікується, що завдяки сучасним темпам зростання частка Microsoft Edge до 2021 року складе 10,3%. Найімовірніше, найближчим часом браузер Chrome продовжить домінувати на ринку.

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