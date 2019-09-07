У Telegram з'явилась низка крутих фішок, які вам сподобаються

Розробники популярного месенджера Telegram не припиняють удосконалювати своє дітище. У черговому оновленні користувачів чекає значний список змін. Однією з найбільш очікуваних функцій, крім введення можливості приховати номер, стала відправка повідомлень за розкладом.

Нова функціональність доступна у Telegram версії 5.11, поданої 5 вересня. Для публікації повідомлення в точний час необхідно набрати його текст, а потім при відправці утримувати відповідну іконку. Після чого залишиться вибрати дату і час.

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Використовуючи цю функцію для категорії "Вибране" (аналог збереження заміток самого себе), можна встановлювати сповіщення.

Додатково розробники додали можливість кастомізації встановлених тем: регулювання розміру шрифту та зміну відтінку кольору. Якщо є бажання, можна створити власну колірну тему всього в кілька тапів. Для користувачів публічних чатів оновлення теми працюватиме для кожного учасника.

Власники гаджетів на iOS отримали можливість виділяти частину надісланого повідомлення. Для розкриття додаткового меню потрібно утримувати повідомлення протягом однієї секунди, після чого з'явиться маркер виділення фрагмента тексту.

Крім того, у Telegram додали більше анімованих стікерів. Оновлення вже доступно в магазинах Google Play і App Store.

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