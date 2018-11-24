У Таїланді відбувся забіг наречених: відео

Традиційний забіг наречених відбувся у суботу, 24 листопада, в столиці Таїланду Бангкоку.

Для участі в змаганнях дівчата повинні були бути одягнені у весільні сукні. Долали жінки дистанцію у кросівках, а впродовж забігу наречених підбадьорювали їхні майбутні чоловіки.

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В цьому році у змаганнях брали участь близько 600 наречених, які повинні були якомога швидше пробігти дистанцію, щоб отримати головний приз – 1 мільйон бат (близько 29 тисяч доларів). Також розігрувалися пара кілець з діамантами, медовий місяць на Мальдівах і інші призи.

Дистанція забігу становила 3 км.

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