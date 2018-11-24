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У Парижі закрили для відвідувачів Ейфелеву вежу

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Ейфелева вежа - фото 1
Ейфелева вежа / fountravel

У Парижі ухвалили рішення закрити Ейфелеву вежу для відвідувачів через акцію протесту, яка проходить на Марсовому полі. Про це повідомляється на сайті самої Ейфелевої вежі.

"На Марсовому полі в суботу, 24 листопада 2018 року, пройдуть акції протесту. Ця подія не дозволяє нам прийняти наших відвідувачів в оптимальних умовах безпеки. Тому було вирішено у цей день закрити пам'ятник для публіки", – йдеться в тексті повідомлення.

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Ейфелеву вежу тимчасово закрили для відвідувачів - фото 290998
Ейфелеву вежу тимчасово закрили для відвідувачів

Відзначається, що відвідувачам буде повністю відшкодована вартість квитків, хто їх придбав на 24 листопада. У повідомленні не говориться про те, коли вежу знову відкриють для відвідувачів.

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Джерело: toureiffel.paris
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