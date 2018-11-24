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У Грузії аджика стала пам'яткою культурної спадщини

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Аджика - фото 1
Аджика / pojrem

Технології виготовлення абхазької і мегрельської аджики присвоїли статус пам'ятника нематеріальної культурної спадщини – відповідний наказ підписав директор Національного агентства з охорони культурної спадщини Ніколоз Антідзе.

Гострій приправі в Грузії присвоїли статус пам'ятки нематеріальної культурної спадщини. Виходячи з того, що перець був завезений до Грузії з Європи у XV столітті, експерти припускають, що поява абхазької аджики пов'язана саме з цим періодом.

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"Наказую привласнити статус пам'ятки нематеріальної культурної спадщини елементу нематеріальної культурної спадщини – "Технології виготовлення абхазької солі – апірпіл-джика і мегрельської аджики", – йдеться в наказі.

Аджика стала пам'ятником культурної спадщини - фото 291021
Аджика стала пам'ятником культурної спадщини

Рішення може бути оскаржене посадовими особами протягом місяця, відзначається в документі.

Аджика – абхазька і грузинська гостра приправа у вигляді пасти, що складається з перетертих червоного перцю, коріандру, уцхо-сунелі і інших свіжих або сушених пряних трав, часнику і невеликої кількості солі.

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Джерело: matsne
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