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Коронавірус Карантин ЗНО

У Таїланді стежитимуть за туристами

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У Таїланді стежитимуть за туристами - фото 1

У Таїланді спеціальна група правоохоронців буде відслідковувати туристів, інфікованих коронавірусом, оскільки країна готується знову відкрити повітряний простір для мандрівників. Таке нововведення заплановане для уникнення майбутніх спалахів COVID-19.

Відповідати за відстеження туристів буде Центральне слідче управління (CIB) Таїланду. Співробітників планують набирати з відділів морської і дорожньої поліції Таїланду, а також – природних ресурсів і охорони навколишнього середовища, які зазвичай працюють з сектором подорожей. Характер діяльності нового підрозділу буде в основному пов'язаний з туристичними напрямками та транспортом.

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Так, наприклад, морська поліція планує відстежувати пересування туристів на воді. Уздовж доріг можуть з'явитися контрольно-пропускні пункти для перевірки іноземних гостей, вимірювання температури, уточнення маршрутів.

Також поліцейські запропонували створити онлайн-додаток для туристів, в тому числі і для надання їм допомоги.

У Таїланді стежитимуть за туристами - фото 414350

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Джерело: bangkokpost
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