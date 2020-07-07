У Таїланді стежитимуть за туристами

У Таїланді спеціальна група правоохоронців буде відслідковувати туристів, інфікованих коронавірусом, оскільки країна готується знову відкрити повітряний простір для мандрівників. Таке нововведення заплановане для уникнення майбутніх спалахів COVID-19.

Відповідати за відстеження туристів буде Центральне слідче управління (CIB) Таїланду. Співробітників планують набирати з відділів морської і дорожньої поліції Таїланду, а також – природних ресурсів і охорони навколишнього середовища, які зазвичай працюють з сектором подорожей. Характер діяльності нового підрозділу буде в основному пов'язаний з туристичними напрямками та транспортом.

І ще: Фейкові польоти: на Тайвані придумали заняття для тих, хто нудьгує за подорожами

Так, наприклад, морська поліція планує відстежувати пересування туристів на воді. Уздовж доріг можуть з'явитися контрольно-пропускні пункти для перевірки іноземних гостей, вимірювання температури, уточнення маршрутів.

Також поліцейські запропонували створити онлайн-додаток для туристів, в тому числі і для надання їм допомоги.

Читайте також: В Австралії рятуватимуть людей від акул за допомогою дронів