Фейкові польоти: на Тайвані придумали заняття для тих, хто нудьгує за подорожами

Працівники столичного аеропорту Тайваню "Суншань" ​​провели акцію для любителів подорожей, які занудьгували на карантині. Туристів пустили в аеропорт, де ті змогли пройти всі формальності реєстрації, правда, полетіли кудись так і не вдалося, оскільки повітряні кордони країни закриті через карантин.

Щоб взяти участь в акції, необхідно було заздалегідь зареєструватися. З усіх бажаючих організатори вибрали 90 щасливчиків, які, своєю чергою, могли запросити з собою одного "попутника". Учасники акції постояли в чергах для реєстрації багажу і перевірки документів, пройшли контроль безпеки і навіть посиділи в літаку. На виході пасажири знову пройшли всі формальності. Деякі учасники навіть захопили з собою величезні валізи – для повноти відчуттів.

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Всього було організовано 3 таких "рейси". А оскільки охочих взяти участь було близько 7 000, у найближчому майбутньому планують повторити захід.

Наразі на Тайвані одна з найсприятливіших статистик щодо зараження COVID-19. Всього 448 випадків за час пандемії і 7 летальних випадків.

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