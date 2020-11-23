У Таїланді сміливому коту вдалося прогнати з двору нахабного слона: епічні фото

Слон забрів вночі до людей у ​​двір, щоб знайти там що-небудь смачненьке, але у нього на шляху встав кіт. Таку картину вдалося зняти жителям тайської провінції Накхон Найок.

Слона на кличку Пай Салік люди добре знають, він частенько заходить у двори у пошуках їжі. Ось тільки прогнати гіганта наважується не кожен. Але не цього разу. Попри величезну різницю в розмірах, пухнастий охоронець ні крапельки не злякався, а навпаки, сміливо вийшов до непроханого гостя і прогнав його.

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Так, одного разу слон проник на територію будинку, де жив кіт на прізвисько Сімба. Вусатий вихованець виявився ще тим сміливцем, адже зміг розібратися з нахабним слоном. Попри те, що Пай міг розчавити пухнастого одним кроком, безстрашний кіт встав на шляху порушника. Слон, мабуть, вирішив не зв'язуватися з ним, розвернувся і пішов назад.

За словами господаря Сімби, кіт не любить, коли інші тварини заходять на його територію, тому так швидко розібрався з чужинцем.

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