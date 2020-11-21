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Справжні паскудники: епічні фото котів, які розсмішать до сліз
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Власники котів добре знають, що їхні домашні улюбленці не завжди бувають такими фотогенічними та милими, як здається. Навіть найчарівніші кішечки інколи можуть перетворюватись у ще тих паскудників, і ці фото тому доказ!
Хоч в інтернеті чимало красивих фото з котами, але не варто вірити всьому, що ви тут побачите. Адже навіть ці граційні пухнастики регулярно вмикають режим маленького сатани, влаштовуючи нічні перегони, викрадаючи їжу з тарілки та просто заважаючи проводити робочий та вільний час. Тому власники цих улюбленців діляться епічними фото, які підтверджують, що котики не завжди бувають добрими та приємними співмешканцями.
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