На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Австралійська авіакомпанія запустила загадкові рейси: куди вони літатимуть
-
- 2
Найбільша авіакомпанія Австралії Qantas 4 березня відкриває продаж квитків на "загадкові рейси". Пасажири не знатимуть, куди саме вони летять. Відправними точками стануть Мельбурн, Брісбен і Сідней. Рейси виконуватимуть лайнери Boeing 737 місткістю 120 пасажирів.
Подорож займе один день. Вона почнеться рано вранці зі сніданку у лаунж-зоні, а завершиться ввечері поверненням додому. Політ в один бік триватиме приблизно дві години. Дорогою над деякими пам'ятками пілоти пролетять на малій висоті.
Це цікаво: Чи вимагатимуть паспорт вакцинації в туристів, які планують подорожувати в ЄС
Маршрут літака відображатиметься на екранах на спинках крісел, щоб у пасажирів була можливість вгадати пункт призначення.
Авіакомпанія дала кілька підказок. Рейс з Брісбена 27 березня сподобається любителям сільського гостинності, вишуканих страв, вина та відпочинку на природі. Рейс з Сіднея 18 квітня підійде тим, хто віддає перевагу тропічним пляжам. Рейс з Мельбурна 1 травня – любителям фермерських ринків, свіжого повітря і вина. Квитки економ-класу коштують від 577 доларів.
Подорож в одну сторону триватиме 2 години / Фото Unsplash
"Загадкові рейси" не тільки допоможуть повернути наших співробітників до роботи, але і стануть ще одним способом підтримки туристичних операторів, особливо в регіонах, які сильно постраждали від обмежень на поїздки", – сказала глава офісу Qantas по роботі з клієнтами.
Такий підхід дозволяє повернутися до подорожей мешканцям тих країн, де поки про мандрівки можна лише мріяти. Ми б теж були не проти таких оглядових екскурсій в Україні. Лиш би вартість польоту була приємнішою для наших гаманців.
Читайте також: Скільки американців відмовилися б від сексу на рік, щоб знову подорожувати: опитування
-
20:22Учені назвали 5 ключових умов довголіття без хвороб
-
19:54Смартфон OPPO Find X3 Pro з'явився у фантастичному проморолику: круте відео
-
19:434 речі, які з чистою совістю можна забирати з готельного номера
-
19:24Всесвітній автомобіль року: відомі півфіналісти конкурсу
-
19:15Телеведуча Еллен Дедженерес продає розкішний особняк по сусідству з Меган Маркл: фото
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
18:53Учені розповіли, чому корисно дивитися телевізор
-
18:44У NASA показали свіжі фото Марса, які відправив Perseverance
-
18:24IQOS: подарунок, який змінює життя на краще
-
18:23Гороскоп на 4 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:10У мережі продають компактний електричний кемпер за 4800 доларів
-
17:52Інсайдер розповів, чому Apple не відмовиться від роз'єму Lightning: причина проста
-
17:42Більше, ніж жарти: ТОП 10 найсмішніших сцен з кіно та серіалів
-
17:26Volvo представила електричне крос-купе C40 Recharge
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:13Хайді Клум поділилася ностальгічним фото у стилі НЮ (18+)
-
16:54У В'єтнамі кур'єр спіймав дівчинку, котра впала з 12 поверху: відео
-
16:40В Україні продають лімітований Porsche за 17 мільйонів гривень: фото
-
16:24Співчуття від них не очікуйте: учені вразили новою заявою про котів
-
16:12Microsoft представила Mesh – платформу для спілкування і роботи у змішаній реальності
-
15:51Як зупинити кров з носа у дитини: порада від парамедика (відео)
-
15:23Укрпошта випустила перші в історії України марки у жанрі НЮ: фото
-
14:41Всесвітній день письменника: ТОП 5 книг про видатних авторів
-
14:28Японський мільярдер шукає компанію для польоту навколо Місяця
-
14:14Експерти DxOMark протестували OnePlus 8T: його камери їх відверто засмутили
-
19:434 речі, які з чистою совістю можна забирати з готельного номера
-
17:42Більше, ніж жарти: ТОП 10 найсмішніших сцен з кіно та серіалів
-
14:41Всесвітній день письменника: ТОП 5 книг про видатних авторів
-
11:47ТЕСТ до Дня дикої природи: вгадай, як називаються ці унікальні тварини
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 березня
-
07:34У США розкішну Lamborghini поставили на гусені: відео
- 02 березня
-
21:56Сексуальні крихітки: найвідвертіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
19:19Психологічний тест: наскільки ви добра людина
-
16:21Як змінювалася найсексуальніша бізнесвумен XXI століття Вікторія Бекхем: фото 18+
-
14:15Собака поламався: епічні фото домашніх улюбленців, які змусять сміятись
-
11:19Деніел Крейґ святкує 53 роки: добірка нових фільмів з актором
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 березня
-
07:15Цей простий ранковий ритуал приверне до вас удачу на цілий день
- 01 березня
-
20:20Порнозірка Дженіс Гріффіт відверто розповіла про особисте життя (18+)
-
17:15Неймовірні вироби з дерева, які приковують погляд (фото)
-
14:20Український борщ потрапив у ТОП 3 найсмачніших перших страв світу
-
11:50Тест: виберіть карту і отримайте передбачення
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 березня
-
08:27Голос країни 11 сезон 6 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:19Погода в Україні 1 березня: точний прогноз по містах
- 28 лютого
-
21:485 популярних міфів про чоловіків, у які досі вірять
-
19:21Дівчина тижня: найсексуальніша спортсменка світу Джала Сью, відвертість фото якої зашкалює
-
16:50ТОП 4 нові серіали березня 2021, які варто подивитись
-
14:51Тест: оберіть арку і дізнайтесь про свій життєвий шлях
-
12:20Яким знакам Зодіаку не варто довіряти чужим словам 28 лютого