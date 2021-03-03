Австралійська авіакомпанія запустила загадкові рейси: куди вони літатимуть

Найбільша авіакомпанія Австралії Qantas 4 березня відкриває продаж квитків на "загадкові рейси". Пасажири не знатимуть, куди саме вони летять. Відправними точками стануть Мельбурн, Брісбен і Сідней. Рейси виконуватимуть лайнери Boeing 737 місткістю 120 пасажирів.

Подорож займе один день. Вона почнеться рано вранці зі сніданку у лаунж-зоні, а завершиться ввечері поверненням додому. Політ в один бік триватиме приблизно дві години. Дорогою над деякими пам'ятками пілоти пролетять на малій висоті.

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Маршрут літака відображатиметься на екранах на спинках крісел, щоб у пасажирів була можливість вгадати пункт призначення.

Авіакомпанія дала кілька підказок. Рейс з Брісбена 27 березня сподобається любителям сільського гостинності, вишуканих страв, вина та відпочинку на природі. Рейс з Сіднея 18 квітня підійде тим, хто віддає перевагу тропічним пляжам. Рейс з Мельбурна 1 травня – любителям фермерських ринків, свіжого повітря і вина. Квитки економ-класу коштують від 577 доларів.



Подорож в одну сторону триватиме 2 години / Фото Unsplash

"Загадкові рейси" не тільки допоможуть повернути наших співробітників до роботи, але і стануть ще одним способом підтримки туристичних операторів, особливо в регіонах, які сильно постраждали від обмежень на поїздки", – сказала глава офісу Qantas по роботі з клієнтами.

Такий підхід дозволяє повернутися до подорожей мешканцям тих країн, де поки про мандрівки можна лише мріяти. Ми б теж були не проти таких оглядових екскурсій в Україні. Лиш би вартість польоту була приємнішою для наших гаманців.

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