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У Таїланді помітили відразу 4 смерчі: відеофакт

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Смерчі у Таїланді - фото 1
Смерчі у Таїланді / Instagram

Місцеві жителі діляться знімками аномальним явищем у соціальних мережах.

Туристи побачили чотири смерча на березі острова Ко Липі в Таїланді. Незвичайне природне явище в метеорологічному бюро назвали аномальним.

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Представник метеорологічного бюро Таїланду Сурапонг Сарапа (Surapong Sarapa) заявив, що під час сезону дощів на узбережжі Андаманського моря можна часто побачити смерч, однак поява чотирьох смерчів відразу вважається аномальним явищем.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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