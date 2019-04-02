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Аномальний смерч в Малайзії потрапив на відео

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Водяний смерч в Малайзії - фото 1
Водяний смерч в Малайзії / kaputsin

У Малайзії потрапив на відео аномальний водяний смерч, який накрив одне з міст, що розташоване на Малаккському півострові.

На кадрах, які зняли місцеві жителі, видно, як величезний стовп смерчу йде у воду, а потім буквально нависає над багатоповерховими будинками. Незвичайне природне явище стало причиною пошкодження покрівлі безлічі будівель.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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