Аномальний смерч в Малайзії потрапив на відео

У Малайзії потрапив на відео аномальний водяний смерч, який накрив одне з міст, що розташоване на Малаккському півострові.

На кадрах, які зняли місцеві жителі, видно, як величезний стовп смерчу йде у воду, а потім буквально нависає над багатоповерховими будинками. Незвичайне природне явище стало причиною пошкодження покрівлі безлічі будівель.

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