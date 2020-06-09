У Таїланді будуть діяти нові правила для відвідування пляжів

У зв'язку з поширенням коронавірусу в Таїланді збираються ввести нові правила для відвідування пляжів і визначних пам'яток країни. Очікується, що вони почнуть діяти з першого липня.

Повідомляється, що пляжі дозволять відвідувати групами, однак відпочиваючі все одно повинні будуть триматися на відстані близько двох метрів від інших груп і відвідувачів.

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Крім того, службовці пляжів повинні будуть стежити за кількістю відпочиваючих на березі, і запобігати скупченню, правильно розставивши лежаки. Кількість людей, які одночасно можуть кататись на бананах і розважатися в групах з аніматорами, також обмежать.

Крім цього, всі присутні на пляжі повинні носити маску, часто мити руки. Кожен, хто відчув нездужання зобов'язаний негайно звернутися до лікаря. "МОЗ Таїланду закликає населення зробити все від них залежне для запобігання поширенню COVID-19", – йдеться в повідомленні.

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