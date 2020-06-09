Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

У Таїланді будуть діяти нові правила для відвідування пляжів

  • 16
У Таїланді будуть діяти нові правила для відвідування пляжів - фото 1

У зв'язку з поширенням коронавірусу в Таїланді збираються ввести нові правила для відвідування пляжів і визначних пам'яток країни. Очікується, що вони почнуть діяти з першого липня.

Повідомляється, що пляжі дозволять відвідувати групами, однак відпочиваючі все одно повинні будуть триматися на відстані близько двох метрів від інших груп і відвідувачів.

І ще: Як виглядає сучасний дім сім'ї рибалок у Таїланді: ефектні фото

У Таїланді будуть діяти нові правила для відвідування пляжів - фото 408908

Крім того, службовці пляжів повинні будуть стежити за кількістю відпочиваючих на березі, і запобігати скупченню, правильно розставивши лежаки. Кількість людей, які одночасно можуть кататись на бананах і розважатися в групах з аніматорами, також обмежать.

Крім цього, всі присутні на пляжі повинні носити маску, часто мити руки. Кожен, хто відчув нездужання зобов'язаний негайно звернутися до лікаря. "МОЗ Таїланду закликає населення зробити все від них залежне для запобігання поширенню COVID-19", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: У Нідерландах відвідувачів ресторану обслуговуватимуть роботи-офіціанти

Джерело: pattayamail
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: зухвала гонщиця Рені Грейсі, яка закинула спорт і стала порноактрисою (18+)
  • 07 червня, 17:50
  • 722
45 українських слів, які характеризують погоду
  • 05 червня, 13:00
  • 134
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2360348
Загрузка...
Новини