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Коронавірус Карантин

У Нідерландах відвідувачів ресторану обслуговуватимуть роботи-офіціанти

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Роботи-офіціанти у Royal Palace - фото 1
Роботи-офіціанти у Royal Palace / apnews

У Нідерландах, починаючи з першого червня, клієнтів китайського ресторану Royal Palace обслуговуватимуть роботи-офіціанти. Після відкриття закладу у їхні обов'язки входить розносити страви і напої, забирати використані склянки і посуд.

Так, роботи-офіціанти з'явилися у закладі, який розташований у невеликому голландському містечку Ренессе, незадовго до пандемії коронавірусу. Власник ресторану придбав їх восени 2019 року в Китаї, щоб модернізувати свій бізнес. Тоді він не уявляв, яку користь принесе покупка через кілька місяців: роботи-офіціанти стали в пригоді під час поширення COVID-19 і жорстких карантинних заходів.

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"Вони прибули якраз напередодні. Трохи раніше, ніж вчасно", – пожартувала дочка власника ресторану Лі Ху. Власники ресторану вважають, що нові пристрої дозволять дотримуватися правил соціального дистанціювання.

Ресторани в Нідерландах повинні відкритись 1 червня після двомісячної перерви. Клієнтам і персоналу належить триматися один від одного на відстані у півтора метра. Одночасне відвідування обмежується 30 клієнтами.

У Нідерландах відвідувачів ресторану обслуговуватимуть роботи-офіціанти - фото 407379

У Нідерландах відвідувачів ресторану обслуговуватимуть роботи-офіціанти - фото 407380

У Нідерландах відвідувачів ресторану обслуговуватимуть роботи-офіціанти - фото 407381

У Нідерландах відвідувачів ресторану обслуговуватимуть роботи-офіціанти - фото 407382

У Нідерландах відвідувачів ресторану обслуговуватимуть роботи-офіціанти - фото 407383

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Джерело: apnews
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