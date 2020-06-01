У Нідерландах відвідувачів ресторану обслуговуватимуть роботи-офіціанти

У Нідерландах, починаючи з першого червня, клієнтів китайського ресторану Royal Palace обслуговуватимуть роботи-офіціанти. Після відкриття закладу у їхні обов'язки входить розносити страви і напої, забирати використані склянки і посуд.

Так, роботи-офіціанти з'явилися у закладі, який розташований у невеликому голландському містечку Ренессе, незадовго до пандемії коронавірусу. Власник ресторану придбав їх восени 2019 року в Китаї, щоб модернізувати свій бізнес. Тоді він не уявляв, яку користь принесе покупка через кілька місяців: роботи-офіціанти стали в пригоді під час поширення COVID-19 і жорстких карантинних заходів.

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#Robots become waiters at Chinese restaurant in the #Netherlands. They're the newest employees of Royal Palace restaurant in the Netherlands. These robot waiters are the perfect servers in the age of #COVID19. They can't get sick nor get others sick pic.twitter.com/maNDIstrNH — Developing China (@DevelopingChina) May 30, 2020

"Вони прибули якраз напередодні. Трохи раніше, ніж вчасно", – пожартувала дочка власника ресторану Лі Ху. Власники ресторану вважають, що нові пристрої дозволять дотримуватися правил соціального дистанціювання.

Ресторани в Нідерландах повинні відкритись 1 червня після двомісячної перерви. Клієнтам і персоналу належить триматися один від одного на відстані у півтора метра. Одночасне відвідування обмежується 30 клієнтами.

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