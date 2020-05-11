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У Таїланді бачили рожевих дельфінів: відеофакт

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Дельфіни - фото 1
Дельфіни / reuters

У Сіамській затоці Таїланду рибалки відобразили на відео рідкісних рожевих дельфінів. Лишень подивіться на них!

На думку вчених, морські ссавці стали значно сміливішими за відсутності човнів з туристами.

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Три рожевих дельфіни підпливли до рибальського човна неподалік від острова Пханган на південному сході Таїланду. Помічені рожеві дельфіни є підвидом китайського дельфіна і занесені в список уразливих видів Міжнародним союзом охорони природи. У Сіамській затоці мешкає близько 150 таких особин.

За словами фахівців, дельфіни стали відчувати себе більш комфортно в умовах зупинки туризму і зниження кількості прогулянкових суден. В результаті ссавці стали охочіше підпливати до островів.

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Джерело: reuters
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