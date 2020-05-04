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Мавпа на велосипеді намагалась вкрасти дитину: епічне відео

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Мавпа-злодійка шокувала мережу - фото 1
Мавпа-злодійка шокувала мережу

У мережі можна знайти чимало дивних та кумедних роликів, однак цей запис з мавпою-велосипедисткою ледь не став вірусним. Це важко описати словами, адже побачене просто не вкладається в голові.

На платформі Reddit користувач з ніком iSlingShlong поділився епічним роликом з мавпою, яка намагалась вкрасти дитину. За короткий час допис зібрав понад 79 тисяч переглядів, а також майже 3 тисячі коментарів.

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Все тому, що тваринка якимось чином їхала на велосипеді прямісінько до лавки з дітьми. В один момент мавпочка вхопила найменше дитя і почала тягнути по вулиці. На щастя, вибіг чоловік та відлякав злодійку. Після цього навряд чи когось зможе здивувати мавпа на велосипеді. Але епічність цієї ситуації все одно зашкалює.

Bike riding monkey tries to kidnap a baby from r/PublicFreakout

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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