Мавпа на велосипеді намагалась вкрасти дитину: епічне відео

У мережі можна знайти чимало дивних та кумедних роликів, однак цей запис з мавпою-велосипедисткою ледь не став вірусним. Це важко описати словами, адже побачене просто не вкладається в голові.

На платформі Reddit користувач з ніком iSlingShlong поділився епічним роликом з мавпою, яка намагалась вкрасти дитину. За короткий час допис зібрав понад 79 тисяч переглядів, а також майже 3 тисячі коментарів.

І ще: Собаки теж діти: кумедне відео підкорює мережу

Все тому, що тваринка якимось чином їхала на велосипеді прямісінько до лавки з дітьми. В один момент мавпочка вхопила найменше дитя і почала тягнути по вулиці. На щастя, вибіг чоловік та відлякав злодійку. Після цього навряд чи когось зможе здивувати мавпа на велосипеді. Але епічність цієї ситуації все одно зашкалює.

Читайте також: На Миколаївщині вперше з'явилися рожеві фламінго: фотофакт