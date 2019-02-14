У Тайвані знайшли найгарячішу та наспокусливішу вчительку

Викладачка з Тайваню Чен Цзя-вень стала популярною після того, як студенти опублікували її знімки в мережі. Дівчина веде факультатив, присвячений економіці і праву у сфері інтелектуальної власності.

Студенти зробили знімки 28-річної вчительки, коли вона пояснювала їм матеріал, і опублікували в соціальних мережах. У результаті кількість підписників на сторінці в Instagram Чен Цзя-вень зросла до 91 тисячі. Користувачі мережі назвали її "найгарячішою вчителькою". Красуня навчає студентів економіці і праву у сфері інтелектуальної власності в Інституті науки технологій, що розташований у місті Чжунлі.

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Зараз дівчина продовжує навчання в Університеті Китайської Культури, паралельно поєднуючи викладацьку діяльність. Вона також має хобі – гру на фортепіано і флейті.

Юзери припустили, що студенти ніколи не прогулюють уроки красуні. Однак допустили, що концентруватися на матеріалі їм не просто.

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