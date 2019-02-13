На Багамах свиня вкусила фітнес-модель за сідницю: кумедне відео

Дика тварина підійшла до дівчини, коли та позувала для зйомки, і вкусила її. На сідниці моделі залишилася помітна рана.

Венесуельську фітнес-модель Мішель Левін за сідницю вкусила дика свиня. Кумедне відео дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Модель проводила пляжну фотосесію на одному з пляжів на Багамських островах. Неподалік від місця зйомки перебували дикі свині.

Одна велика тварина підійшла до Левін, коли та повернулася до неї спиною, і вкусила дівчину за сідницю. Модель скрикнула і відскочила від свині. У кінці ролика дівчина демонструє помітну рану від укусу тварини на своїй сідниці. За день відео зібрало понад п'ять мільйонів переглядів.

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