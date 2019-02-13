Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Ліга Чемпіонів

На Багамах свиня вкусила фітнес-модель за сідницю: кумедне відео

  • 300
Фітнес-модель Мішель Левін - фото 1
Фітнес-модель Мішель Левін / instagram

Дика тварина підійшла до дівчини, коли та позувала для зйомки, і вкусила її. На сідниці моделі залишилася помітна рана.

Венесуельську фітнес-модель Мішель Левін за сідницю вкусила дика свиня. Кумедне відео дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Британку здивувало замовлене надкоротке плаття: пікантне фото

Модель проводила пляжну фотосесію на одному з пляжів на Багамських островах. Неподалік від місця зйомки перебували дикі свині.

Одна велика тварина підійшла до Левін, коли та повернулася до неї спиною, і вкусила дівчину за сідницю. Модель скрикнула і відскочила від свині. У кінці ролика дівчина демонструє помітну рану від укусу тварини на своїй сідниці. За день відео зібрало понад п'ять мільйонів переглядів.

Читайте також: Найапетитніша модель світу нагадала про День Валентина: звабливе фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: королева еротики та пишногруда модель Деніз Мілані (18+)
  • 10 лютого, 16:10
  • 2873
Привітання з Днем святого Валентина 2019: побажання для закоханих
  • 17:50
  • 30962
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1193171
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз