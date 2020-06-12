У світі зріс попит на спонтанні мандрівки

Сервіси подорожей почали помічати відновлення інтересу до подорожей після пандемії COVID-19. Міські жителі, втомившись від карантину, прагнуть втекти з дому.

У більшості випадків люди готові переміщатися всередині своєї країни. Підвищений попит має заміське житло. Особливо на узбережжі. Airbnb, Expedia і Booking спостерігають зростання попиту на оренду житла місцевими жителями в США, Німеччині, Португалії, Південній Кореї, Нової Зеландії та інших країнах.

І ще: Притула рекомендує: ТОП 7 нерозкручених місць в Україні, які вас приємно здивують

Ще одна цікава тенденція – зростання кількості спонтанних поїздок. Якщо раніше люди прагнули спланувати подорожі за кілька місяців вперед, то тепер бронювання житла часто відбувається буквально за день до заселення.

При цьому відзначається зростання інтересу до тривалих поїздок, оскільки багато хто як і раніше можуть працювати віддалено. "Робота з дому стає роботою з будь-якого дому", – говорить генеральний директор Airbnb Брайан Ческі.

Відпочинок

Це цікаво: Стюардеса кумедно потролила пасажира і стала зіркою мережі: відео