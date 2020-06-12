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Коронавірус Карантин

У світі зріс попит на спонтанні мандрівки

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Мандрівка - фото 1
Мандрівка / bloomberg

Сервіси подорожей почали помічати відновлення інтересу до подорожей після пандемії COVID-19. Міські жителі, втомившись від карантину, прагнуть втекти з дому.

У більшості випадків люди готові переміщатися всередині своєї країни. Підвищений попит має заміське житло. Особливо на узбережжі. Airbnb, Expedia і Booking спостерігають зростання попиту на оренду житла місцевими жителями в США, Німеччині, Португалії, Південній Кореї, Нової Зеландії та інших країнах.

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Ще одна цікава тенденція – зростання кількості спонтанних поїздок. Якщо раніше люди прагнули спланувати подорожі за кілька місяців вперед, то тепер бронювання житла часто відбувається буквально за день до заселення.

При цьому відзначається зростання інтересу до тривалих поїздок, оскільки багато хто як і раніше можуть працювати віддалено. "Робота з дому стає роботою з будь-якого дому", – говорить генеральний директор Airbnb Брайан Ческі.

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Відпочинок

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Джерело: bloomberg
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