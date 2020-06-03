Стюардеса кумедно потролила пасажира і стала зіркою мережі: відео

Бортпровідниця з відмінним почуттям гумору вдало пожартувала над сплячим пасажиром і розвеселила решту мандрівників. Курйозне відео опублікував на Reddit користувач з ніком r/funny.

На оприлюднених кадрах можна побачити, як бортпровідниця, пропонуючи пасажирам авіарейсу напої, підійшла до хлопця, який заснув у кріслі, і побачила на його голові кілька упаковок з їжею і серветками. Жінка посміхнулася і поставила зверху порожній стаканчик. Після цього в салоні пролунав сміх і оплески.

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"Стюардеса приєдналася до моєї сім'ї в укладанні випадкових речей на брата", – підписав автор відео.

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