У світі запрацювали віртуальні лікарняні палати: яка їхня концепція

У Великій Британії для 2500 пацієнтів створили віртуальні палати, де за ними спостерігатимуть віддалено. Влада пішла на такий крок у рамках підготовки медичної системи до неминучої зимової кризи.

Як пише пише Daily Mail, планується звільнити 7000 додаткових ліжок до того, як настане зимова криза. Відомо також, що буде набрано 999 додаткових абонентів, щоб скоротити час відповіді на виклик до 10 секунд.

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Річ у тому, що літня криза у медичній компанії NHS призвела до того, що 1000 пацієнтів на день чекали понад 12 годин у відділенні невідкладної допомоги.

Догляд буде включати використання мобільних додатків і гаджетів, які можуть віддалено перевіряти кисень і артеріальний тиск.

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