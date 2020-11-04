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У світі відсвяткували перше в історії онлайн-весілля: фото

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Перше онлайн-весілля - фото 1
Перше онлайн-весілля / dailymail

Августина Монтефіорі з Аргентини вийшла заміж за Скотта Мармона з США під час першого в історії онлайн-весілля. Його провели через Zoom, а трансляцію дівчина вела у себе в Instagram.

На початку нинішнього року Августина повернулася в Аргентину і в січні Скотт зробив їй пропозицію. Чоловік планував, що зможе переїхати до коханої в березні і провести весілля. Однак через пандемію коронавірусу кордони закрили.

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Після цього чоловіка не випускали за кордон через те, що пара не була ні родичами, ні подружжям. Щоб це виправити, закохані отримали онлайн-ліцензію на шлюб в штаті Юта. Суддя штату засвідчив їхній новий – подружній – статус в режимі онлайн.

Тепер Скотт може подати документи на отримання візи для вильоту за кордон для возз'єднання сім'ї.

У світі відсвяткували перше в історії онлайн-весілля: фото - фото 433468

У світі відсвяткували перше в історії онлайн-весілля: фото - фото 433469

У світі відсвяткували перше в історії онлайн-весілля: фото - фото 433470

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Джерело: dailymail
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