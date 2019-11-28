У світі стрімко дорожчає кава: названа причина

Світові ціни на каву продовжують рости. За останній місяць вони підвищилися на 23%, при цьому попит теж продовжує збільшуватися. Відповідно, зростання цін на запашний напій найближчим часом точно не припиниться.

Так, якщо 0,5 кг кави в середині жовтня давали 0,93 долара, то в листопаді ціна виросла до 1,15 долара. При цьому у світі скоротилися запаси кави. Зазначається, що на "кавові" цін зараз впливають кілька факторів, але однією з головних причин браку кави є зниження виробництва в Латинській Америці.

І ще: Журналу TIME назвав найкращий екологічний винахід людства у 2019 році

Крім того, третій найбільший експортер кави у світі – Гондурас – зіткнувся з серйозним неврожаєм. Вкрай негативно повпливала суха погода, також кавові плантації Гондурасу заразили різні захворювання, які погіршили врожай.

У світі скоротилися запаси кави

Читайте також: Науковці показали, як зникають льодовики у Швейцарських Альпах: фото