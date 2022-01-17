У світі стає популярною нова соцмережа Locket: що про неї відомо та як вона працює

У світовий топ App Store потрапив новий додаток Locket. Це соцмережа з мінімальним функціоналом, в якому акцент робиться на контент, що відображається у вікні віджету на головному екрані iPhone.

Автор програми – випускник Каліфорнійського університету Метт Мосс. Він придумав його влітку 2021 як подарунок для дівчини на день народження, пише TechCrunch. Восени вона виїжджала вчитися в інше місто і пара вирішила підтримувати зв'язок за допомогою фотографій на робочому столі телефону.

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Ця ідея сподобалася їхнім друзям, і Мосс вирішив зробити сервіс доступним для всіх, розмістивши його в App Store. Додаток запустили 1 січня і він набув великої популярності. За два тижні з дати релізу в сервісі зареєструвалося понад два мільйони користувачів по всьому світу.

При реєстрації достатньо вказати номер телефону, дозволити доступ до списку контактів та камери. Після цього сервіс запропонує надіслати посилання людям, з якими користувач найчастіше спілкується і у яких є iPhone.

На відміну від Instagram, у Locket немає стрічки у звичному розумінні: всі фото показуються у віджеті, а замість десятків друзів можна додати лише п'ять людей зі списку контактів. Завантажувати фотографії з медіагалереї не можна, фільтрів чи статистики теж немає – лише прості та моментальні знімки для друзів та близьких.

Мосс не виключає, що в майбутньому функціонал сервісу розшириться, наприклад з'являться інструменти для редагування або збільшиться обмеження кількості друзів. У найближчих планах розробника – розширення функціоналу самого віджету та випуск програми для Android-пристроїв.

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