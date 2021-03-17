У Suzuki показали перші фото подовженого позашляховика Jimny

Спільне підприємство Maruti-Suzuki приступило до випробувань подовженого Suzuki Jimny – а шпигунам вперше вдалося сфотографувати позашляховик під час дорожніх тестів. Зазначимо, що ця версія позашляховика – довгобазова.

Очікується, що виробництво новинки налагодять на заводі в індійському Гуджараті і продаватимуть її не тільки на внутрішньому ринку, але і за кордон. Про це повідомляє zigwheels.

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Довгобазовий Suzuki Jimny уніфікований зі стандартним позашляховиком четвертого покоління, який виробляють в Індії з січня 2021 року. У рух обидві версії призводить бензиновий атмосферник об'ємом 1,5 літра і потужністю 102 кінських сили, який поєднується з п'ятиступеневою механікою.

На опублікованих фотографіях помітно, що відстань між осями у закамуфльованого прототипа значно більша, ніж у стандартної версії: за попередніми даними, надбавка складе 25 сантиметрів, а габаритна довжина автомобіля збільшиться до 3,9 метра. Однак у позашляховика на знімках немає додаткової пари дверей, тобто він залишився тридверним.

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