10 вживаних авто, які найкраще продаються на вторинному ринку

За статистикою, уживаний автомобіль продається в середньому 38,9 дня. Але найпопулярніші моделі можна продати за 29,6 дня. Розповідаємо, які авто реалізовуються на 30% швидше.

Як випливає з рейтингу порталу iSeeCars, позашляховики домінують у переліку старих моделей, які у США продаються швидше за інші авто. Крім цього, у ТОП-20 потрапили й розкішні машини.

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Так, найшвидше на вторинному ринку продається Hyundai Palisade. Він отримує нового власника за 26,2 дня. Далі йде Lexus NX 300, який продається за 26,5 дня. На третьому місці Chevrolet Corvette. Його купують за 26,6 дня.

Hyundai Palisade / motor1

Далі рейтинг виглядає так:

Lexus RX 450h – 26,7 дня;

Lexus LX 570 – 26,9 дня;

Mercedes-Benz E-Class – 27,3 дня;

Kia Telluride – 28,3 дня;

Toyota 4Runner – 28,3 дня;

Mercedes-Benz G-Class – 28,7 дня;

Porsche 911 – 29,5 дня.

Експерти відзначають популярність розкішних позашляховиків в тому, що їх купують люди, на фінанси яких не вплинула епідемія коронавірусу. Також вони наголосили, що популярність цих авто на вторинному ринку обумовлена ​​скороченням поставок, обмеженням виробництва або тому, що це нові моделі.

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