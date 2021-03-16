Цей старий Volvo продають за 20 мільйонів доларів, і ось чому

У Нью-Йорку виставили на продаж Volvo V70 зразка 90-х років минулого століття. Неймовірно висока вартість автомобіля обумовлена ​​номерним знаком, який є першою офіційною табличкою сучасного зразка.

За словами продавця, унікальний номерний знак придбав його батько в 1970-х роках, повідомляє webtekno. Однак такі номери офіційно увійшли в ужиток тільки 1 квітня 2010 року. Вони відрізнялися жовтим основним фоном з темно-синім серійним номером і назвою міста експлуатації.

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Така серія знаків поєднує в собі серійний номер, що складається з цифр і літер. Однак на цій табличці замість традиційного поєднання нанесений лише напис New York, що символізує, що цей номер є першим в серії. За словами продавця, табличка є невіддільною частиною історії міста. При цьому потенційний покупець зможе поставити на облік автомобіль виключно в Нью-Йорку.

Стати володарем унікального номерного знака першої серії, що діє й донині, можна за 20 мільйонів доларів. У цю вартість увійде й старенький Volvo в кузові універсал, який у разі продажу стане найдорожчим автомобілем в історії марки.

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