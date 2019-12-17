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У страху очі великі: кіт на прийомі у ветеринара став зіркою мережі

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Кіт однозначно відчув щось неладне - фото 1
Кіт однозначно відчув щось неладне

Якщо ви бодай раз навідувалися до ветеринара зі своїм чотирилапим улюбленцем, то знаєте, наскільки сильно він переживає через процедури, які на нього очікують. Не став винятком і кіт, який став зіркою в мережі завдяки ролику, який виклав його господар.

Цей кіт, на перший погляд, нічим не відрізняється. Єдине, що його надзвичайно сильно видає – страх перед ветеринаром. А точніше, страх перед ветеринаром, який у руках тримає шприц.

І ще: Мережу підкорило веселе відео з прихованої камери, на якому метушаться домашні улюбленці

Пухнастик, звичайно ж, очікує на те, що сьогодні його мине лиха доля, але щось нам здається, що всі його сподівання марні. Втім, шкода, що господар кота не залишив продовження історії. Цікаво, яка була реакція кота, коли вольєр відчинив ветеринар.

A cat is observing the veterinarian as he prepares the needle to inject it with. from r/funny

Нам же ж залишається надіятися, що жоден пухнастик не постраждав ;)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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