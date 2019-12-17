У страху очі великі: кіт на прийомі у ветеринара став зіркою мережі

Якщо ви бодай раз навідувалися до ветеринара зі своїм чотирилапим улюбленцем, то знаєте, наскільки сильно він переживає через процедури, які на нього очікують. Не став винятком і кіт, який став зіркою в мережі завдяки ролику, який виклав його господар.

Цей кіт, на перший погляд, нічим не відрізняється. Єдине, що його надзвичайно сильно видає – страх перед ветеринаром. А точніше, страх перед ветеринаром, який у руках тримає шприц.

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Пухнастик, звичайно ж, очікує на те, що сьогодні його мине лиха доля, але щось нам здається, що всі його сподівання марні. Втім, шкода, що господар кота не залишив продовження історії. Цікаво, яка була реакція кота, коли вольєр відчинив ветеринар.

Нам же ж залишається надіятися, що жоден пухнастик не постраждав ;)

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