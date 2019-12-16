Мережу підкорило веселе відео з прихованої камери, на якому метушаться домашні улюбленці

Кумедні тварини підкорюють інтернет і домашні улюбленці не є винятком. Зворушливі відеоролики з братами нашими меншими в головній ролі ще довгий час будуть набирати велику кількість переглядів. Особливо, коли пухнастиків зняли на приховану камеру.

Кумедна метушня наших улюбленців просто не може не викликати посмішку. Особливо, коли тварини не знають, що їх знімають. Перегляд подібних відео підіймає настрій на весь день.

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Ось і недавно чергові теплі почуття між собакою і котом зібрали мільйони переглядів в мережі. Миле видовище за інтригою не поступається найкращим романтичним історіям з фільмів. Так, мережу підкорило зворушливе відео кота і собаки, які мило обіймаються на приховану камеру.

Every day I point the camera at the couch when I leave for work, so I can capture their snuggles. pic.twitter.com/n0qu7WKN4k — Awwwww (@AwwwwCats) December 14, 2019

Цю історію розповів господар вихованців, який встановив камеру для спостереження у себе в квартирі. Він написав, що залишав техніку кожен день біля дивана і зовсім випадково побачив, як пес і кіт мило обіймалися.

Варто зазначити, що тварини, зокрема кішки і собаки, досить часто стають справжніми героями соцмереж. Час від часу власники радують користувачів новими витівками своїх домашніх улюбленців і цим завойовують все більшу аудиторію.

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