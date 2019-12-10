У Лас-Вегасі хтось одягає на голубів маленькі ковбойські капелюхи: курйозні кадри

У Лаг-Вегасі помітили голубів з маленькими ковбойськими капелюхами на голові. Тепер їх вистежують зоозахисники і позбавляють птахів від незвичайних аксесуарів.

Місцевий житель Роберт Лі, який зняв голубів в капелюшках, жартома припустив, що до міста приїхало родео. "Іншого пояснення у мене немає. Я помітив щось червоне на головах птахів і подумав, що це виглядає приголомшливо", – розповів чоловік.

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Як відомо, служба по захисту голубів "Lofty Hopes" серйозно стурбована можливим негативним впливом капелюшків на птахів. "Спочатку я подумала: "Боже, як мило!". А потім: "Зачекайте хвилиночку, як вони наділи ці капелюхи на голубів?"", – розповіла представниця організації Мерайя Хеллман. Тепер організація вистежує птахів, відловлює їх і знімає капелюхи.

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