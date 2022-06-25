У столиці Ірландії відбудеться Український кінофестиваль

З 2 до 27 липня в Дубліні триватиме Український кінофестиваль. Читайте далі та дізнайтеся, які українські фільми покажуть глядачам!

Цей фестиваль організовують кінокомпанія Arthouse Traffic та Untold Ukraine.

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Подія відбуватиметься в Ірландському кіноінституті (IFI). Це арткінотеатр та національна інституція, яка опікується ірландською кінематографічною спадщиною.

Фестиваль відкриють coming-of-age стрічкою "Стоп-Земля" Катерини Горностай.

Також глядачі фестивалю познайомляться зі знаковими творами сучасного українського кіно:

"Маріуполіс" Мантаса Кведаравічюса

"Відблиск" Валентина Васяновича

"Жива ватра" Остапа Костюка

"Мої думки тихі" Антоніо Лукіча

та інші

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