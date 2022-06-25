Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

У столиці Ірландії відбудеться Український кінофестиваль

  • 23
У столиці Ірландії відбудеться Український кінофестиваль - фото 1

З 2 до 27 липня в Дубліні триватиме Український кінофестиваль. Читайте далі та дізнайтеся, які українські фільми покажуть глядачам!

Цей фестиваль організовують кінокомпанія Arthouse Traffic та Untold Ukraine.

І ще: Український серіал "Кава з кардамоном" покажуть закордоном

Подія відбуватиметься в Ірландському кіноінституті (IFI). Це арткінотеатр та національна інституція, яка опікується ірландською кінематографічною спадщиною.

Фестиваль відкриють coming-of-age стрічкою "Стоп-Земля" Катерини Горностай.

Також глядачі фестивалю познайомляться зі знаковими творами сучасного українського кіно:

  • "Маріуполіс" Мантаса Кведаравічюса
  • "Відблиск" Валентина Васяновича
  • "Жива ватра" Остапа Костюка
  • "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча
  • та інші
У столиці Ірландії відбудеться Український кінофестиваль - фото 508216

До теми: Гра в кальмара: Netflix анонсував вихід другого сезону і показав тизер

пропозиції партнерів
Новини