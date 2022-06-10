Український серіал "Кава з кардамоном" покажуть закордоном

Права на показ української історичної драми "Кава з кардамоном" придбав один із найбільших виробників фільмів та серіалів у світі. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Німецька кінокомпанія Beta Film, яка має штаб-квартиру в Мюнхені, придбала права на міжнародну дистрибуцію серіалу "Кава з кардамоном". Каталог цієї компанії містить понад 4000 найменувань фільмів різних жанрів, а філії є у США, Латинській Америці, Азії та Європі.

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"Кава з кардамоном" – 10-серійна історична драма українського виробництва (Starlight Media та Solar Media Entertainment). Серіал оснований на романі української письменниці Наталії Гурницької. Оригінальна книга має назву "Мелодія кави у тональності кардамону".

Сюжет розгортається у Львові 19 століття. Це історія про юну українку та одруженого польського шляхтича, які закохуються один в одного під час української революції 1848-1849 років.

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